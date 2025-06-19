İstanbul'da uzun yıllar boyunca kargo sektöründe genel müdürlük görevinde bulunan Cengiz Bayazıt, masa başı kariyerini geride bırakıp doğaya dönmeyi tercih etti. Şehir hayatını terk ederek Çanakkale'nin Yenice ilçesine taşınan Bayazıt, burada sadece bir iş değil, yıllardır kurduğu bir hayali de gerçekleştirdi.

6 BİN KÖKLE BAŞLADI ŞİMDİ AVRUPA'DA

Bayazıt, Kazdağları eteklerinde 17 dönüm arazide 6 bin şakayık köküyle üretime başladı. Şimdi hedefi üretim alanını 100 dönüme çıkarmak. "Şakayık sabıt ister. Emek ister. Ama karşılığı da muazzam" diyen Bayazıt; Hollanda, Belçika ve Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarına ihracat yapıyor.

Çiçekleri kesildikten sonra dört aya kadar kuru ortamda sakladıklarını ve yeniden suya alınarak satışa hazırladıklarını belirten Bayazıt, bu yöntemin kendilerine esneklik sağladığını vurguladı.

YEREL KALKINMAYA KATKI SAĞLADI

Yenice İlçe Tarım Müdürü Caner Çelik, Bayazıt'ın girişiminin bölge için örnek oluşturduğunu söyledi:

"Şakayık, bölgemizde doğal olarak da yetişen ama ticari anlamda değerlendirilmemiş bir türdü. Bayazıt'ın çalışması bu bitkinin potansiyelini ortaya çıkardı. Hem üreticiler için yeni bir alan oluştu hem de ihracata yöneldiğimiz stratejik bir ürün kazandık."