Las Vegas'ın gevşek evlilik yasalarını fırsat bilen 33 yaşındaki Jiaying Chen, internetten ağından düşürdüğü erkekleri evlilik vaadiyle dolandırdı. Kumarhanede yediği 300 bin doları finanse etmek için "sahte gelin" olan kadının akıbeti belli oldu.

Dünyanın kumar ve eğlence başkenti olarak bilinen, aynı zamanda kolay evlilik prosedürleri nedeniyle "Düğün Başkenti" unvanını taşıyan Las Vegas, film senaryolarını aratmayacak bir dolandırıcılık hikayesine sahne oldu. 33 yaşındaki Jiaying Chen, şehirdeki bürokratik boşlukları kullanarak adeta bir "evlilik serisi" başlattı ve düzinelerce erkeği on binlerce dolar dolandırdı.

Gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden Chen’in, kurbanlarından kopardığı paralarla lüks kumarhanelerde yüz binlerce dolar kaybettiği ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN NİKAH MASASINA

Polis kayıtlarına göre Chen'in dolandırıcılık yöntemi hep aynı dehlizden geçiyordu. Sosyal medya platformlarında tanıştığı erkeklerle hızla samimiyet kuran kadın, çok kısa sürede evlilik teklifinde bulunuyordu. Nikah defteri imzalandıktan hemen sonra ise trajik hikayeler devreye giriyordu.

Genellikle Çin’deki bir akrabasının çok hasta olduğunu ve acil tedavi parasına ihtiyacı olduğunu söyleyerek erkeklerden yüklü miktarda nakit para talep eden Chen, parayı hesabına geçirdiği an sırra kadem basıyordu.

23 Bin Dolarlık Yıldırım Aşkı: Mağdurlardan biri, evlendikten hemen sonra Chen’in "hasta akraba" bahanesiyle kendisinden 23 bin dolar aldığını, paradan iki hafta sonra ise kadının kendisine dönerek "Artık seninle evli kalmak istemiyorum" dediğini aktardı.

Ev Hayali Kabusa Döndü: Bir başka mağdur ise Chen'in "ortak bir ev alalım, para biriktirelim" vaadine inanarak kadına yaklaşık 30 bin dolar kaptırdı. Parayı alan Chen, adamla tüm iletişimini kesti.

SAHTE KİMLİKLE 7 KEZ DAHA EVLENDİ

Skandalın büyüklüğü, Clark County Evlilik Ruhsat Bürosu kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Chen, Mart 2019 ile Mayıs 2024 tarihleri arasında resmi olarak 7 kez evlenmişti. 2024 yılında iki eşlilik ve hırsızlık suçlamalarıyla tutuklanan kadın, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılınca ortadan kayboldu.

Ancak kumar tutkusundan vazgeçemeyen Chen, firari olduğu dönemde de boş durmadı. Geçtiğimiz ay Las Vegas'ta yeniden yakalanan kadının, ilk gözaltı sürecinden sonra "Vicky Liang" sahte adını kullanarak 7 kez daha evlilik cüzdanı aldığı belirlendi. Toplamda 14 kez nikah masasına oturan kadının geride bıraktığı bazı kocaları mahkemeye boşanma başvurusu yaparken, bazılarının ise halen kağıt üzerinde onunla evli olduğu anlaşıldı.

PARALAR ÇİN'E DEĞİL LAS VEGAS'A GİTMİŞ

Polis, Chen'in iddia ettiği gibi paraları yurt dışındaki ailesine göndermediğini, Las Vegas Strip'te yer alan ünlü Wynn Kumarhanesi'nde sadece bir yıl içinde 300 bin dolardan fazla para kaybettiğini belgeledi. Chen, polise verdiği ilk ifadede suçunu kabul ederek, "Las Vegas'ta evlenmek çok kolay olduğu için bu sahte evlilikleri yaptım" dedi.

Chen'in avukatı Thomas Wells, müvekkilinin iki eşlilik ve sahte vaatlerle 100 bin doların üzerinde nitelikli dolandırıcılık suçlamalarını kabul ettiğini açıkladı. Ceza duruşmasının 20 Ağustos'ta yapılması bekleniyor.

Clark County Bölgesi Başsavcı Yardımcısı Austin Beaumont ise yapılan ikrar anlaşmasının, mağdurların mahkemeye tazminat raporu sunmasına önayak olacağını ve bu sayede kaptırılan paraların yasal yollardan geri tahsil edilmeye çalışılacağını belirtti.