Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İlkay Gündoğan'ın açıklamaları gündeme oturdu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, stadyumdan ayrılırken bir gazetecinin 'Barcelona maçına hazır mısın?' sorusuna, "Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" yanıtını vermişti.

OKAN BURUK'TAN CEVAP GELDİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 35 yaşındaki futbolcusunun bu çıkışına sessiz kalmadı. Fanatik'teki habere göre Buruk; İlkay'ın açıklamalarını şu sözlerle değerlendirdi: "Isınıp oyuna giremeyince sinirlenmiş olabilir. İlkay çok değerli bir oyuncumuz. Süre almak istemesi normal."

BU SEZON 11 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

Bu sezon Galatasaray forması altında Süper Lig'de 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 maça çıkan İlkay Gündoğan, toplamda yalnızca 2 karşılaşmada oyuna dahil olabildi. Tecrübeli oyuncu, bu maçlarda sahadaki toplam süre 11 dakikayla sınırlı kaldı.