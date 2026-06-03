Sektör analizlerine yansıyan verilere göre, PlayStation imzalı oyunların satış rakamları 2020 yılından itibaren genel olarak düşüş gösteriyor. PS5 konsolunun çıkış döneminde piyasaya sürülen Spider-Man: Miles Morales ve Demon’s Souls Remake gibi yapımlar markaya güçlü bir başlangıç sağlasa da, takip eden yıllarda milyonlarca birimlik satış kayıpları yaşandı.

Uzmanlar, oyuncuların PS5 nesli boyunca sıkça dile getirdiği “özel oyun kıtlığı” eleştirilerinin bu mali tabloyla örtüştüğünü belirtiyor. Büyük bütçeli yapımların (AAA) geliştirme süreçlerinin uzaması ve takvimdeki boşluklar, satışların gerilemesindeki temel nedenler arasında gösteriliyor.

CANLI SERVİS DENEMELERİ BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI



PlayStation’ın son yıllarda geleneksel tek oyunculu yapımların yanı sıra "canlı servis" (live-service) modeline yönelme stratejisi de riskleri beraberinde getirdi. Büyük beklentilerle oyunculara sunulan ancak çıkışından kısa süre sonra sunucuları kapatılan Concord projesi, bu stratejinin en somut başarısızlığı olarak kayıtlara geçti. Benzer şekilde, mağazadan kaldırılan ve desteği sonlandırılan Destruction AllStars da Sony’nin bu alanda hedeflediği başarıya ulaşamadığını gösteren bir diğer örnek oldu.

ASTRO BOT VE GHOST OF YOTEI GELECEK İÇİN UMUT VERİYOR



Yaşanan genel düşüşe rağmen Sony cephesinde olumlu gelişmeler de dikkat çekiyor. Şirketin köklü serilerinden God of War Ragnarok, PlayStation tarihinin en hızlı satan birinci parti oyunu unvanını elde etmeyi başardı. Öte yandan Astro Bot, The Game Awards 2024’te "Yılın Oyunu" (Game of the Year) seçilerek markanın kaliteli yapım üretme refleksini koruduğunu kanıtladı. Son dönemde piyasaya sürülen Ghost of Yotei gibi devam oyunları da satış grafiklerinde kısa süreli toparlanmalar sağladı.