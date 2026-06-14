Olay, Reddit platformunda "angelbabyzz" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir oyuncunun başından geçti. Gece saatlerinde yatağında uyurken büyük bir patlama sesiyle uyanan kullanıcı, yüzüne sıçrayan cam parçalarıyla neye uğradığını şaşırdı. Kısa süre sonra kapısına gelen komşusunun ağlayarak özür dilemesiyle olayın aslı ortaya çıktı. Komşunun iddiasına göre, evdeki evcil köpeği silaha basarak kazara ateş almasına neden olmuş ve duvardan geçen kurşun genç oyuncunun yatak odasına isabet etmişti.

OYUN OYNAMASA ÖLECEKTİ

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı inceleme ise tüyler ürperten gerçeği ortaya çıkardı. Yapılan teknik incelemede, yan odadan gelen kurşunun doğrudan gencin uyuduğu yatağa doğru ilerlediği, ancak masanın üzerindeki oyuncu bilgisayarına çarparak yön değiştirdiği belirlendi. Emniyet güçleri, bilgisayar kasasının zırh görevi gördüğünü ve genç oyuncunun hayatını bu sayede kurtardığını ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, bilgisayarın aldığı ağır hasar ve yönü değişen kurşun çekirdeği net bir şekilde görüldü.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım alan olay, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Takipçilerin komşunun "köpek ateşledi" savunmasına şüpheyle yaklaşması üzerine açıklama yapan mağdur genç, şu ifadeleri kullandı:

"Komşumun açıklaması ne kadar doğru emin değilim ama kasıtlı olduğunu da düşünmüyorum. Kapıma geldiğinde şoktaydı, sürekli ağlıyor ve özür diliyordu. Yaşadığı panik bir kazanın göstergesiydi."

Ucuz atlatılan olayın ardından polis, komşunun silahına el koyarak yasal süreç başlattı. Ağır hasar gören bilgisayar için ise sigorta işlemleri başlatılırken, komşunun zararı her halükarda karşılamayı taahhüt ettiği öğrenildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay, "teknoloji bu kez hayat kurtardı" yorumlarına neden oldu.