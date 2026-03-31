Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Obalı köyünde kaybolan 3 yaşındaki Emin G.’den sevindirici haber geldi. Ailesiyle birlikte akraba ziyaretine giden küçük çocuk, evin yakınında oynadığı sırada ortadan kayboldu. Ailenin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Arama çalışmalarına iz takip köpekleri ile birlikte köy sakinleri de destek verdi. Yapılan yoğun arama sonucunda küçük Emin, evine yaklaşık 1,5 kilometre mesafede, bir tepe üzerinde otururken bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı öğrenildi. Emin G., olay yerindeki kontrollerin ardından ailesine teslim edilirken, arama çalışmalarına katılan ekipler ve vatandaşlar derin bir nefes aldı.

