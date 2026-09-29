Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi'nde A.E. (16) ve M.B. (16) isimli kuzenler, "Doğruluk mu cesaret mi?" oyunu oynarken tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine kuzenler birbirine bıçakla saldırdı.
A.E. sırtından ve kolundan, M.B. ise elinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.