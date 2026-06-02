Türkiye’den çıkan bağımsız oyun geliştiricileri, son yıllarda yalnızca teknik üretimleriyle değil, özgün anlatım dilleriyle de uluslararası alanda görünürlük kazanıyor.

Oyun Geliştirici, Animatör ve Kreatif Direktör Hüseyin Onur, animasyon geçmişini oyun geliştirme süreciyle birleştiren çok yönlü üretim anlayışıyla bu alanda dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Onur’un üzerinde çalıştığı Untold Memories: Potter’s Field, klasik korku oyunlarının ötesine geçerek oyuncuya film atmosferi taşıyan bir deneyim sunmasıyla öne çıktı. Proje, yalnızca oynanan bir korku oyunu olmanın dışında, oyuncuya adeta bir filmin içinde ilerliyormuş ve gerilimi sahne sahne yönetiyormuş hissi veren yapısıyla farklılaştı.

Oyuncuya sahneleri yönetiyormuş hissi veren yapı

Untold Memories: Potter’s Field, atmosfer, hikâye ritmi, kamera kullanımı, çevre düzeni ve ses tasarımıyla oyuncuyu adım adım gerilimin içine çeken bir yapı üzerine kuruldu. Oyunda yalnızca ani korku sahnelerine değil, oyuncunun zamanla artan psikolojik baskıyı hissetmesine odaklanan bir anlatım tercih edildi.

Bu yönüyle proje, bağımsız korku türünde sıkça görülen doğrudan korku efektlerinden ayrılarak daha yönetmen odaklı bir deneyim sundu. Oyuncunun çevreyi keşfederken hikâyeyi parça parça anlaması, güvenlik kameraları ve keşif mekanikleriyle desteklenen gerilim yapısı, oyunun ayırt edici tarafları arasında yer aldı.

Teknik geliştirme ile yaratıcı yönetimi aynı süreçte birleştirdi

Hüseyin Onur, projede yalnızca teknik geliştirme tarafında değil, oyunun yaratıcı kimliğinin şekillenmesinde de doğrudan rol aldı. Level design, animasyon, hikâye kurgusu, oyun tasarımı, ışıklandırma, ses yönetimi, arayüz tasarımı ve tanıtım fragmanı gibi farklı alanlarda görev alması, Onur’un üretim sürecinde çok yönlü bir profil ortaya koyduğunu gösterdi.

Bu çok yönlü yapı, Onur’u yalnızca belirli bir uzmanlık alanına sıkışan geliştirici profilinden ayırıyor. Animasyon bilgisi, sahne kompozisyonu, oyun mekaniği, anlatı tasarımı ve oyuncu psikolojisini bir araya getiren yaklaşımı, onun projelerinde hem teknik hem de yaratıcı tarafta belirleyici rol üstlenmesini sağlıyor.

İtalyan oyun geliştirme stüdyosunda baş geliştirici olarak görev aldı

Hüseyin Onur’un oyun geliştirme deneyimi yalnızca kendi projeleriyle sınırlı kalmadı. Onur, İtalyan bağımsız oyun geliştirme stüdyosu Silent Vigil Studios bünyesinde geliştirilen Phantom Veil projesinde baş geliştirici ve animatör olarak görev aldı.

Bu projede oyun mekanikleri ve ilerleyiş sistemlerinin kodlanması, karakter animasyonları, yapay zekâ sistemleri, sahne animasyonları, ışıklandırma çalışmaları, hata tespiti ve çözümleme süreçlerinde aktif rol üstlenen Onur, farklı bir stüdyo yapısı içinde de teknik ve yaratıcı sorumluluk alabilen bir profil sergiledi. Bu deneyim, Onur’un yalnızca kendi oyunlarında değil, uluslararası ekiplerle yürütülen bağımsız projelerde de üretim sürecinin merkezinde yer alabildiğini gösteren önemli örneklerden biri oldu.

2 milyonu aşan Minecraft animasyonunda lead animator oldu

Animasyon alanındaki çalışmaları da Onur’un oyun geliştirme anlayışında belirleyici rol oynadı. Türkiye’nin büyük oyun içerik üreticilerinden Sefa Gülhan, bilinen adıyla Babi Oyunda, için hazırlanan “MİNECRAFT ŞARKISI ♪ BABİ OYUNDA (Minecraft Animasyon Müzik)” projesinde lead animator olarak görev alan Onur, dijital içerik ve oyun kültürünü bir araya getiren üretimlerde de dikkat çekti.

YouTube’da 2 milyondan fazla izlenmeye ulaşan bu animasyon müzik videosu, Onur’un geniş izleyici kitlelerine ulaşan oyun temalı dijital projelerde de önemli sorumluluk üstlendiğini ortaya koydu. Animasyon, ritim, sahne akışı ve karakter hareketi konularındaki deneyimi, daha sonra geliştirdiği oyunların atmosfer ve anlatı yapısına da doğrudan yansıdı.

Çok yönlü üretim modeliyle benzer profillerden ayrışıyor

13 yaşından bu yana animasyon alanında üretim yapan Hüseyin Onur, bu birikimini oyun geliştirme süreçlerine taşıyarak kendi alanında ayırt edici bir üretim modeli oluşturdu. Animasyon, görsel ritim, karakter hareketi, kamera dili ve sahne kompozisyonu konularındaki deneyimi, oyunlarında atmosfer ve oyuncu deneyimi olarak karşılık buldu.

Onur’un çalışmalarında öne çıkan nokta, yalnızca teknik olarak çalışan oyunlar üretmesi değil; oyunun hissini, temposunu, görsel kimliğini ve oyuncu üzerindeki psikolojik etkisini birlikte tasarlaması oldu. Bu yaklaşım, onu bağımsız oyun geliştirme alanında benzer profillerden ayıran temel unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’den global pazara uzanan yaratıcı profil

Bağımsız oyun sektöründe global rekabetin arttığı bir dönemde, Hüseyin Onur’un çalışmaları Türkiye’den çıkan yaratıcı profillerin uluslararası alanda görünürlük kazanabileceğini gösteriyor.

Kendi projelerinde üstlendiği çok yönlü görevler, farklı stüdyolarla yaptığı çalışmalar ve yüksek izlenmeye ulaşan animasyon projelerindeki rolü, Onur’un oyun geliştirme ve dijital anlatım alanında geniş bir üretim kapasitesine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Hüseyin Onur, psikolojik korku türünde geliştirdiği projelerde atmosfer, hikâye ve oyuncu deneyimini merkeze alan yaklaşımını sürdürürken, animasyon ve oyun geliştirme alanındaki birikimini global pazara yönelik yeni projelere taşımaya devam ediyor.