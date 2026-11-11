Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6'nın konsol performansı belli oldu. Rockstar, yapımın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında 30 FPS hedefiyle çalışacağını doğruladı. PS5 Pro kullanıcıları ise grafik kalitesi bakımından özel bir avantaja sahip olacak.

IGN yazarı Kirk McKeand'ın 10 Kasım tarihli haberine göre Rockstar, GTA 6'nın mevcut nesil konsolların sınırlarını zorlayacak şekilde geliştirildiğini açıkladı. Şirket, Leonida'nın geniş dünyasındaki çevre ve karakter yoğunluğunu koruyabilmek için 30 FPS hızını hedefliyor.

Bu açıklama, oyunun her koşulda sabit 30 FPS sunacağının garantisi anlamına gelmiyor. Özellikle yoğun sahnelerde kare hızında düşüşler yaşanabileceği belirtiliyor. Daha yüksek kare hızı ve daha akıcı bir oyun deneyimi isteyen oyuncuların ise muhtemelen PC sürümünü beklemesi gerekecek.

PS5 PRO SÜRÜMÜNDE FARKLI GRAFİK ÖZELLİKLERİ OLACAK

PlayStation 5 Pro kullanıcıları, ışın izleme teknolojisi sayesinde daha ayrıntılı ve gerçekçi gölgeler görebilecek. Bu grafik iyileştirmeleri diğer konsollarda sunulmayacak.

PlayStation sürümlerinde ayrıca DualSense kontrolcüsünün dokunsal geri bildirim özellikleri ve Tempest 3D Audio teknolojisi desteklenecek.

XBOX ONE'DA DA OYNANABİLECEK

Rockstar, GTA 6'nın Xbox Cloud Gaming üzerinden Xbox One kullanıcılarına da sunulacağını doğruladı. Bulut teknolojisiyle oynanacak sürümde Xbox Series S'nin grafik ayarları kullanılacak. Ancak internet bağlantısının kalitesi performansı etkileyebilecek.

GTA 6, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek.

Kısacası GTA 6, konsollarda 60 FPS gibi daha akıcı bir görüntü sunmayacak. Oyuncular oyunu saniyede 30 kare hızında deneyimleyebilecek. Bu da karakterlerin ve çevrenin hareketlerinin 60 FPS sunan oyunlara kıyasla daha az akıcı görünmesi anlamına geliyor. Daha yüksek kare hızı ve akıcı bir oyun deneyimi isteyenlerin PC sürümünü beklemesi gerekebilir.