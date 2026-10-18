Galatasaray, Gençlerbirliği maçında kasık adalesinde zorlanma olan Rafael Leao'nun günü tedaviyle geçirdiğini ve kesin durumunun yarın gün içerisinde yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşeceğini açıkladı.
Galatasaray’dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında, saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leão, günü tedaviyle geçirmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu yarın gün içerisinde yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."