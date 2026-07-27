Almanya'da Carola Weidemann'a ait olan Pumukel adındaki minyatür midilli, yetişkinlik döneminde ulaştığı 52,6 santimetrelik boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Doğal bir genetik durum neticesinde standart boyutlarının çok altında kalan midilli, fiziksel engeli bulunmayan yapısıyla uzmanların dikkatini çekerken, terapi hayvanı olarak sosyal projelarda yer alıyor.

PUMUKEL'İN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE GENETİK YAPISI NEDİR?

Minyatür Shetland midillilerinin ortalama boyları 71 ile 79 santimetre arasında değişirken, Pumukel 52,6 santimetreyle türünün standartlarının oldukça altında kaldı. Sahibi Carola Weidemann tarafından beş aylıkken (47 cm boyunda ve 20 kg ağırlığında) teslim alınan midillinin, hedefli bir yetiştiricilik sonucu değil, nadir görülen bir genetik anormallik nedeniyle büyümesinin erken durduğu açıklandı.

SAĞLIK DURUMU NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

Aşırı boy kısalığı yaşayan atlarda sıklıkla çene, eklem ve omurga deformasyonları görülmesine karşın, Pumukel'in orantılı bir iskelet yapısına sahip olduğu bildirildi. Doğal hareket kabiliyetini koruyan ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan midillinin, diğer atlar gibi koşup otlayabildiği ve sağlıklı bir yaşam sürdürdüğü kaydedildi.

TERAPİ ATI OLARAK HANGİ ALANLARDA GÖREV YAPIYOR?

Küçük boyutu ve sakin yapısı sayesinde taşıma kolaylığı sağlanan Pumukel; özel araçlarda ve gerektiğinde el arabasıyla sevk edilerek çeşitli kurumlara götürülüyor. Tescillenen rekorunun ardından medya organlarında geniş yer bulan midilli; huzurevleri, okullar, bakımevleri ve engelli destek merkezlerini ziyaret ederek terapi süreçlerine katkı sağlıyor.