Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan Seçkin ailesi, 11 yaşındaki oğulları Furkan Seçkin’e sınav başarısı dolayısıyla ödül olarak bilinen bir AVM’deki oyuncak mağazasından yumuşak ve esnek yapılı bir stres oyuncağı satın aldı.

BUZDOLABINDAN ÇIKARIP OYNARKEN ELİNDE PATLADI

Küçük Furkan, oyuncağı daha sert bir kıvama getirmek amacıyla akşam saatlerinde buzdolabına koydu. Sabah saatlerinde oyuncağı buzdolabından çıkarıp odasında oynamaya başlayan Furkan’ın elindeki oyuncak bir anda şiddetle patladı. Oyuncağın içindeki kimyasal jelin üzerine sıçraması sonucu talihsiz çocuğun cildinde anında kızarıklık ve soyulmalar başladı.

HASTANEDE 2'NCİ DERECE YANIK TEŞHİSİ

Çocuğun acı içindeki çığlıklarına koşan anne Hümeyra Seçkin, oğlunu hemen soğuk duşa sokarak Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan muayenede, bacağına akan sıvı nedeniyle küçük Furkan'ın ayağında 2’nci derece yanık oluştuğu saptandı.

"YÜZÜNE DE GELEBİLİRDİ, PİYASADAN TOPLATILSIN"

Yaşanan dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlatan anne Hümeyra Seçkin, "Oğlumun çığlığıyla odaya koştum, ayağıma patladı canım yanıyor diyordu. Doktorlar bile görünce çok şaşırdı. Bu oyuncak 3-4 yaşında bir çocuğun elinde veya ağzında da patlayabilirdi. Tek temennim bu oyuncağın bir an önce piyasadan toplatılması" ifadelerini kullandı.

‘TAKSİRLE YARALAMA’ SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Ambalaj üzerinde "Buzdolabına koymayın" veya benzeri hiçbir güvenlik uyarısının bulunmadığını belirten ailenin avukatı Handan Sayan Özgül, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak ürünün tedarikçisinden satıcısına kadar tüm sorumlular hakkında 'Taksirle yaralama' suçundan kamu davası açılmasını ve ürünün toplatılmasını talep ettiklerini bildirdi.