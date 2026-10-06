Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kuyumcuya kapüşonlu giysi ve maske takarak gelen şüpheli, elindeki oyuncak tabancayla soygun girişiminde bulundu. Kadın çalışanı alarma basması üzerine panikleyen şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, Pınar Bulvarı'ndaki bir kuyumcuda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzünde maske ve kapüşonlu giysiyle kuyumcuya giren şüpheli, poşetinden çıkardığı tabancayı tezgahın arkasındaki kadın çalışana doğrultarak "Bu bir soygundur" dedi ve altın istedi.

Kadın çalışanın "Ne soygunu ya" diyerek tezgahın altındaki alarma basması üzerine panikleyen şüpheli, koşarak kaçtı. Kadın çalışanın bir süre peşinden koştuğu şüpheli, ara sokaklara girerek kayboldu. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin elindeki tabancanın oyuncak olduğunu tespit etti. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.