İncirli Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, maskeli zanlı E.S., elinde oyuncak bir kaleşnikof tüfekle akaryakıt istasyonuna girdi. Kasiyer N.E’yi tehdit eden E.S., kasadaki paraları istedi. Kasiyer, korkuyla para çekmecesini açarak 2 bin 940 lirayı zanlıya verdi. Parayı gasbeden E.S, motosikletle olay yerinden hızla kaçtı.

Kasiyer N.E., durumu hemen polise bildirdi ve güvenlik kameraları incelendi. Polis ekipleri, kısa süre içinde şüpheli E.S.’nin kimliğini belirleyerek, 8 saat süren operasyonla zanlıyı evinde yakaladı. E.S.’nin bazı elbiselerini yaktığı, oyuncak kaleşnikofun ise bir kamyonetin kasasında parçalanmış halde bulunduğu tespit edildi.

Gasp ettiği parayı iş yerine geri teslim eden E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, gasp anı güvenlik kameralarına yansıdı ve polis, görüntüler üzerinden soruşturmayı genişleterek olayın tüm detaylarını aydınlatmaya devam ediyor.