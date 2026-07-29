Oyuncu Aslı İnandık, bir süredir aşk yaşadığı reklamcı Cem Arıdağ ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevgilisinden aldığı evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren İnandık, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

36 YAŞINDAKİ OYUNCU 'EVET' DEDİ

Oyuncu Aslı İnandık, özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir reklamcı Cem Arıdağ ile aşk yaşayan İnandık, sevgilisinden gelen evlilik teklifini kabul etti. 36 yaşındaki oyuncu, tektaş yüzüğünü gösterdiği kareleri takipçileriyle paylaşarak sevincini duyurdu.

Aslı İnandık ile reklamcı Cem Arıdağ, ilişkilerini evlilik kararıyla taçlandırdı. Bir süredir birlikte olan çift, mutlu haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.

İnandık, 2024 yılının Aralık ayında katıldığı bir partide Cem Arıdağ ile birlikteliğini ilan etmişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, aldıkları evlilik kararıyla hayranlarını sevindirdi.

ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ

Cem Arıdağ, sevgilisi Aslı İnandık'a romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden oyuncu, o anlara ait kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. İnandık, tektaş yüzüğünü gösterdiği fotoğraflara "Evet dedim" notunu düştü.

Cem Arıdağ ise, ''Ayıptır söylemesi sevdiğim kadın 'Evet' dedi diyerek mutluluk pozunu paylaştı.

İnandık, evlilik teklifi aldığı anları paylaşırken şu notu düştü: ''En sevdiğim şehrin en sevdiğim mahallesinde beni konuşmanla ağlatman doğru değildi.''