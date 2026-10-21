Berfin Ant, bir arkadaşıyla gittiği Etiler'de bir mekan çıkışında kendisini tehdit edip şiddet uygulayan eski sevgilisi Özgür A.'nın cezalandırılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

İş insanı Ö.A.’nın, “Sana İstanbul’u dar edeceğim, bu şehirde sana rahat vermeyeceğim” şeklinde tehditlerde bulunarak, sokak ortasında boğazını sıktığını öne süren oyuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, eski erkek arkadaşının cezalandırılmasını talep etti.

Milliyet gazetesinden Neslihan Keskin'in haberine göre, sözlü ve fiziksel saldırıya kendisinin uğradığını belirtip, iddiaları reddeden Özgür A. ise, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Berfin Ant’ın iddialarını destekleyen herhangi bir bulgu söz konusu değildir” dedi.

Miss Turkey 2022 finalistlerinden olan Berfin Ant, 2022'de dizi sektörüne adım attı. • Kasaba Doktoru (2022), Dönence (2023), Leyla: Hayat...Aşk...Adalet (2024–2025), Sorgu (2025), Kantin (2026) gibi yapımlarda rol aldı. Aynı zamanda avukat olan Berfin Ant, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.