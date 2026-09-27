ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer, Almanya'da başlayıp 1990'lı yılların Adana'sına uzanan hikayesiyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Burak Özçivit'in partneri olarak Leyla Breger karakterini canlandıran Beyza Gümülcine de performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.

Oyunculuk kariyeriyle tanınan Gümülcine'nin eğitim ve meslek geçmişi ise rol aldığı yapımdan çok daha farklı bir hikayeye sahip. Genç oyuncunun, kamera karşısına geçmeden önce bambaşka bir meslek yaptığı ortaya çıktı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN MEZUN OLDU

Beyza Gümülcine, 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından yalnızca oyunculuğa yönelmekle kalmayan Gümülcine, mezun olduğu alanla ilgili mesleğini de bir süre sürdürdü.

İKİ YIL AVUKATLIK YAPTI

Gümülcine, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra yaklaşık iki yıl avukatlık yaptı. Daha sonra menajeriyle tanışmasıyla birlikte kariyerinde farklı bir döneme adım attı.

Oyunculuk öncesinde fotomodellik yapmaya başlayan Gümülcine, çeşitli reklam projelerinde de kamera karşısına geçti.

REKLAMLARLA EKRAN ÖNÜNE GEÇTİ

Sayısız reklam filminde rol alan Beyza Gümülcine, zaman içinde ekran önünde daha fazla tanınmaya başladı. Reklam çalışmalarının ardından oyunculuğa yönelen genç isim, bu kez dizilerde rol almaya başladı.

Sanata olan ilgisinin de etkisiyle oyunculuğu tercih eden Gümülcine, kısa süre içinde Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrol oyuncularından biri oldu.

LEYLA BREGER KARAKTERİNİ CANLANDIRIYOR

Gümülcine, Güneşin Doğduğu Yer'de güçlü, cesur, sevdiklerine bağlı ve fedakâr Leyla Breger karakterine hayat veriyor. Burak Özçivit ile başrolü paylaşan oyuncu, dizinin Almanya'dan 1990'ların Adana'sına uzanan hikayesinde önemli karakterlerden biri olarak yer alıyor.

Oyunculuk kariyerinde hızla ilerleyen Gümülcine'nin hukuk fakültesinden mezun olması ve yaklaşık iki yıl avukatlık yapmasının ardından kamera önüne geçmesi ise kariyerindeki dikkat çekici değişimlerden biri oldu.