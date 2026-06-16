Polis raporuna göre olay sırasında ev sahibi uyuyordu. Komşu kadın ise silahın köpeği tarafından kazara ateşlendiğini iddia etti. İddiaya göre yatağa çıkan köpek, silahın tetiğine temas ederek ateşlenmesine neden oldu. Duvarı delerek yatak odasına ulaşan mermi, bilgisayar kasasının içine girdikten sonra yön değiştirerek ev sahibine isabet etmedi.

MERMİNİN YÖNÜNÜ RAM DEĞİŞTİRDİ

Olayın ardından yapılan incelemede merminin bilgisayar kasasının arka kısmından girerek anakartı ve RAM modüllerini deldiği belirlendi. Yetkililer, merminin bilgisayarın içindeki bileşenlere çarpması sonucu yön değiştirdiğini ve bu sayede uyuyan kişiye isabet etmediğini açıkladı. Merminin daha sonra yatağın üzerinde, yastığın altında bulunduğu bildirildi.

Paylaşılan görüntülerde özellikle RAM modüllerinin ve anakartın ağır hasar aldığı görülüyor. Polis raporuna göre merminin yön değiştirmesinde bilgisayarın iç donanımlarının etkili olduğu belirtildi. Olay sonrası bilgisayar kullanılamaz hale gelirken, bazı depolama birimlerinin çalışmaya devam ettiği ifade edildi.

KÖPEĞİN ATEŞLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatırken komşu kadın hakkında ihmal suçlamasıyla işlem yapıldığını açıkladı. Kadın, silahın kendisi tarafından değil, yatağa atlayan köpeği tarafından yanlışlıkla ateşlendiğini öne sürdü. Polis olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmamasını büyük bir şans olarak değerlendirdi.

Hasar gören bilgisayarın sahibinin sigorta kapsamında yaklaşık 3.500 dolar tazminat aldığı ve yeni bir sistem toplamayı planladığı belirtildi. Olay sosyal medyada büyük ilgi görürken, birçok kullanıcı bilgisayarın adeta "kurşuna karşı kalkan" görevi gördüğünü yorumladı.