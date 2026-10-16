CEVİZ ÜRETİCİSİ OLDU, SİPARİŞ YAĞDI
Ekranların tanınan isimlerinden oyuncu Burak Hakkı, doğayla iç içe yaşamıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Annesi Gülsüm Hakkı'nın yaşadığı Çanakkale'ye giden oyuncu, ailesine ait 18 yıllık ceviz bahçesine girerek hasat yaptı.
Ağaçlara tırmanıp olgunlaşan cevizleri toplayan anne ve oğul, 2026 yılının ilk hasadından kareleri de takipçileriyle paylaştı. Oyuncu siparişlere yetişemedi, çuval çuval toplayıp ürünleri kargoladı.
ÇUVAL ÇUVAL TOPLADI, HASAT MESAİSİ BAŞLADI
Burak Hakkı için ceviz bahçesindeki mesai, ağaçlardan ürün toplamakla sınırlı kalmadı. Chandler cinsi cevizlerin hasadına katılan oyuncu, topladığı mahsulleri çuvallara doldurdu. Traktörlerle de paylaşım yapan Hakkı, bahçedeki yoğun çalışma temposunu gün gün takipçilerine aktardı.
Hasat sürecinde ailesi de oyuncuyu yalnız bırakmadı. Annesi Gülsüm Hakkı ve teyzesi de çalışmalara katılırken, ailece yürütülen hasat mesaisi ortaya renkli görüntüler çıkardı.
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HASADIN İLK HAFTASINDA SİPARİŞ YOĞUNLUĞU
Ceviz hasadının ilk haftasında yoğun talep oluştu. Çuvallarla toplanan cevizler, kurutulmak üzere ayrıldı. Kuruma sürecinin ardından paketlenen ürünler kargoya verilerek alıcılarına gönderildi.
Burak Hakkı, yalnızca hasat anlarını değil, ürünlerin hazırlanması ve gönderilmesi sürecini de takipçileriyle paylaştı. Böylece bahçeden çıkan mahsulün alıcılara ulaşmasına kadar geçen yoğun mesai de gözler önüne serildi.
Annesi ve köy halkı da kendisine destek oldu.
OYUNCULUKTAN CEViZ ÜRETİCİLİĞİNE
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra ceviz üreticiliğiyle de ilgilenen Burak Hakkı, yıllardır ailesine ait bahçede yetişen ürünlerin hasadına katılıyor. Chandler cinsi cevizlerin toplandığı bahçede doğayla iç içe vakit geçiren oyuncu, üretimin farklı aşamalarında da aktif rol alıyor.
Hasat, kurutma ve kargolama sürecini sosyal medya hesabından paylaşan Hakkı, takipçilerine ceviz üretiminin perde arkasını da gösteriyor. Yoğun talep ve sipariş hazırlıklarıyla geçen hasat döneminde oyuncunun bahçedeki mesaisi de hız kesmeden sürüyor.
GÜN GÜN PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu üretim işleminin her anını tek tek takipçileriyle paylaştı.
Cevizler kurutma işlemi sonrası çuvallara kondu.
Oyuncu her aşamayla kendisi ilgileniyor.
Köy halkına bu sözlerle teşekkür etti: ''Yeniköy'den öyle içten çalışkan ve güleryüzlü köylülerimiz ile çalıştık ki çok mutluyum. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. ''
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