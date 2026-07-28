'Çukur' dizisinde canlandırdığı Metin Yaman karakteriyle tanınan oyuncu Cem Uslu, uzun süredir birlikte olduğu Gubse Ceren Geçalp ile evliliğini bir hafta içinde düzenlenen iki ayrı düğünle kutladı. Düzce'deki nikahın ardından İstanbul'da yapılan düğünden yeni kareler paylaşıldı.

1 HAFTADA İKİ DÜĞÜN YAPTILAR

Cem Uslu ile Gubse Ceren Geçalp, geçtiğimiz hafta Düzce'de aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törenle hayatlarını birleştirdi. Çift, bir hafta sonra ise bu kez İstanbul'da düzenlenen düğünde sevdikleriyle mutluluklarını paylaştı.

İSTANBUL'DAKİ DÜĞÜN KALAMIŞ'TA OLDU

İkinci düğün, Fenerbahçe Kalamış'ta bulunan Devlet Demiryolları Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. Sade bir atmosferde düzenlenen organizasyonda çifti aileleri, yakın arkadaşları ve dostları yalnız bırakmadı.

YENİ KARELER İLGİ GÖRDÜ

Düğünden paylaşılan yeni fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Cem Uslu ile Gubse Ceren Geçalp'in mutlulukları objektiflere yansırken, takipçilerinden çifte çok sayıda tebrik mesajı geldi.