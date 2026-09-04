Oyuncu Ceyda Ateş, kariyerinde yeni bir sayfa açarak dikey dizi sektörüne adım attı. Ateş’in yapımcı olarak hayata geçirdiği ilk dikey dizi olan “Peki… Ama” için çekimler başladı.

CEYDA ATEŞ YAPIMCI KOLTUĞUNA OTURDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyunculuk kariyerinin yanı sıra yapımcılık alanında da çalışmalar yapan Ceyda Ateş, bu kez farklı bir formatla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tivibu için çekilen “Peki… Ama”, Ateş’in yapımcı kimliğiyle hayata geçirdiği ilk dikey dizi oldu.

AŞK, KARİYER VE PARALEL EVREN BİR ARADA

Yönetmen koltuğunda Hakan İnan’ın oturduğu yapımda modern şehir hayatı, kariyer, aşk ve geçmişte yapılan seçimler işleniyor. Eğlenceli, komik ve romantik unsurların yanı sıra fantastik kurgu ve paralel evren teması da dizinin hikâyesinde yer alıyor.

Dikey formatıyla hazırlanan “Peki… Ama”nın oyuncu kadrosunda ise ünlü isimler yer alıyor. Yapımın yayın takvimiyle ilgili detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.