Türk sinemasının tanınmış isimlerinden Devlet Devrim yaşamını yitirdi. 1962 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmada kapak yıldızı seçilerek sinema dünyasına adım atan Devrim, uzun yıllar hem sinema hem de gazino sahnelerinde aktif olarak yer aldı.

Devlet Devrim, sinemaya 1963 yılında Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre ile birlikte rol aldığı Çiçeksiz Bahçe filmiyle başladı. Kariyeri boyunca 70'in üzerinde sinema filminde rol aldı.

Sanatçının vefat haberini Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, “Türk Sineması'nın 'Siyah Boncuk’u, menekşe gözlü oyuncusu Devlet Devrim'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Oyuncunun ölüm nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.