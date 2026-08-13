İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları oyuncularından Eftal Gülbudak hayatını kaybetti.
Gülbudak'ın vefat haberi İBB Şehir Tiyatroları'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Şehir Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları'nın değerli sanatçılarından Eftal Gülbudak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Gülbudak'ın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı dilendi.
TAZİYE PAYLAŞIMI
Film-San Vakfı da sosyal medya hesabından taziye paylaşımında bulundu.
Yapılan paylaşımda, "Oyuncu Eftal Gülbudak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.