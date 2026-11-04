“Anadolu Kartalları”, “Küçük Kadınlar” ve “Ekmek Teknesi” gibi yapımlarda rol alan Ekin Türkmen, ilişkiler konusunda yaşadığı deneyimleri anlattı.

Bir kişi hakkında kısa sürede fikir edinebildiğini belirten oyuncu, bazı ilişkileri başlamadan bitirme kararı aldığını söyledi. Türkmen, bu yaklaşımını şu sözlerle ifade etti:

“Bir şeyin sonunu önceden görebiliyorum. Biriyle birkaç saat geçirmem bile yeterli oluyor. ‘Bu insan böyle’ deyip devam etmiyorum, direkt engelliyorum. Sanırım bu tecrübeye dayanıyor.”

"ERKEKLER ERİL ÖZELLİKLERİNİ KAYBETTİ"

Erkeklere karşı daha çekingen davrandığını dile getiren Türkmen, ilk adımı kendisinin atamayacağını belirtti. Karşı taraftan ilgi ve çaba beklediğini söyleyen oyuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Erkekler, eril özelliklerini biraz kaybetmiş durumdalar. Ben gidip kimseye teklifte bulunamam ya da ilk mesajı atamam. Karşı tarafın biraz çaba göstermesi gerekiyor. Ancak o çabayı gösterme süreleri de oldukça kısa. O yüzden bu topa girmeyeyim diyorum. Çekingen duruyorum.”