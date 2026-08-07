Türk televizyonunun sevilen yapımlarından “Kavak Yelleri” ile geniş kitlelerin tanıdığı Erol Aksoy, uzun süre sonra yeniden gündeme geldi. Fotoğrafçı Murad Salahlı, usta oyuncuyu İzmir’de kaldığı bakım evinde ziyaret ederek son halini paylaştı.

“OSMAN AMCA” HAYRANLARINA SELAM GÖNDERDİ

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murad Salahlı, Erol Aksoy’un hâlâ aynı güler yüzünü ve enerjisini koruduğunu belirtti.

Salahlı paylaşımında, “Bugün, Kavak Yelleri dizisinin unutulmaz Osman Amcası, İzmir’de kaldığı bakım evinde ziyaret ettiğim çok değerli tiyatro ve sinema sanatçımız Erol Aksoy ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadım” ifadelerini kullandı.

Usta oyuncunun kendisini tanıyan ve seven herkese sevgi ile selamlarını ilettiği de belirtildi.

YILLARA MEYDAN OKUYAN KARİYER

Tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden biri olan Erol Aksoy, özellikle “Kavak Yelleri” dizisindeki Osman Amca karakteriyle izleyicilerin hafızasında yer etti.

Aksoy, kariyeri boyunca “Mucize Aşk 2”, “Vezir Parmağı”, “İlk Öpücük”, “Kızkaçıran”, “Bir Sevda İşi” ve “Niyazi Gül Dörtnala” gibi birçok filmde rol aldı.

Tecrübeli oyuncunun yer aldığı televizyon projeleri arasında ise “Sırlar Dünyası”, “Yaprak Dökümü”, “Kavak Yelleri” ve “Baba Candır” gibi yapımlar bulunuyor.

Erol Aksoy’un son görüntüleri, yıllardır kendisini seven hayranları tarafından büyük ilgi gördü.