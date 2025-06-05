Bir dönemin bilinen dizilerinden Hercai'de "Keriman" rolüne hayat veren oyuncu Eylem Tanrıver'in geçirdiği operasyonun ardından felç kaldığı iddia edildi.

Son olarak söz konusu dizide rol alan ve bir daha ekranlarda görünmeyen Tanrıver, tv100 muhabiri Hediye Başak Bilgin'e konuştu.

Oyuncu, estetik operasyon için girdiği ameliyat sonrası uygunsuz bir pozisyonda kaldığı için felç olduğunu söyledi.

Bu nedenle sinirlerinin hasar gördüğünü ve yürüyerek girdiği hastaneden, tekerlekli sandalyeyle çıktığını belirten oyuncu Tanrıver, sağlığını kaybettiğini, hayatından çalındığını dile getirdi.

Hukuki süreç de başlattığını belirten Eylem Tanrıver, tepkisini, "6 saati aşan bir süre, olmaması gereken ve durulmaması gereken bir ameliyat pozisyonunda durmak zorunda kaldım. Bana ambulans bile kiralamadan yaralı bereli - kollarımla kendi gücümle eve gitmek zorunda kaldım. Mesleğime de bu yüzden devam edemedim. Hastane yönetimi de destek vermedi. Çocuğumun ihtiyaçları bile eksik kaldı. Sınavında yanında olamadım. Hayatımdan çalındı" ifadeleriyle dile getirdi.