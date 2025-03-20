1989-ve 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterini canlandıran oyuncu Filiz Küçüktepe, geçen ocak ayında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.
Küçüktepe, 75 yaşında tedavi gördüğü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada "Oyuncu Filiz Küçüktepe'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.
Filiz Küçüktepe, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kurtköy'deki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda annesinin yanındaki mezara defnedilecek.
Filiz Küçüktepe, 'Perihan Abla'dan 'Bizimkiler'e, 'Uğurlugiller'den 'Züğürt Ağa'ya birçok efsane yapımda rol aldı.