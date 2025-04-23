İstanbul’un Silivri açıklarında 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük panik yarattı.
Oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medya için içerik çekimi yaptığı sırada sarsıntıya yakalandı. Depremin şiddetini hisseder hissetmez hızla bebeğinin odasına koşan Zenginer’in o anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, telefonun sabitlendiği yerden düşerek yere çarptığı da görüldü.
Zenginer, yaşadıklarını sosyal medya hesabından, “Fazla sallamadı, abartıyorsunuz diyenler belki fikrini değiştirir” sözleriyle paylaştı. Ardından “Tam içerik çekiyordum, o kadar kötü sallandık ki. Hepimize geçmiş olsun, inşallah herkes iyidir” diyerek yaşadığı korkuyu takipçilerine aktardı.