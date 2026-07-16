Fenerbahçe kongre üyesi olarak yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen oyuncu Göksun Çam, İzmir'den İstanbul'a dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu kontrolünü kaybettiğini belirten Çam, çene ve bacağından yaralandığını, araçta bulunan iki köpeğinin ise kazayı yara almadan atlattığını söyledi.

Kazanın, başka bir aracın hızla şerit değiştirerek arkadan çarpması sonucu meydana geldiğini ifade eden Çam, çevredeki kişilerin aracının metrelerce savrularak döndüğünü söylediğini aktardı.

Çam, "Sağ şeritte gidiyordum, bir araç en sol şeritten makas atarak en sağ seride hızla geldi. Bana arkadan vuran genç yüzünden 35 metre döne döne sürüklenip refüje çarparak durdum. Arabadan sağ çıkmam mucize. Bu mucizenin hayvanlara yaptığım iyiliklerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ben onları koruduğum için Allah da beni korudu." ifadelerini kullandı.

Kazada çene ve bacağından yaralandığını belirten oyuncu, köpeklerinin sağlık durumunun iyi olmasının kendisi için en büyük teselli olduğunu dile getirdi.

"GEÇEN AY DA KAZA GEÇİRDİM"

Yaşadığı kazanın ardından olayın etkisini henüz atlatamadığını söyleyen Göksun Çam, geçen ay da başka bir kazaya karıştığını açıkladı.

Barınak çıkışında yaya olduğu sırada bir dernek aracının kendisine çarptığını ifade eden Çam, kısa süre içinde ikinci kez ölüm tehlikesi atlattığını belirterek, son kazada aracının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.