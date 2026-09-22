Dobra açıklamaları ve kendine özgü tarzıyla sık sık gündeme gelen Hayal Köseoğlu, bu kez sosyal medya alışkanlığıyla dikkat çekti.

Özellikle X’te vakit geçirmeyi sevdiğini belirten oyuncu, hakkında olumsuz bir yorum gördüğünde doğrudan tepki vermek yerine söz konusu kişinin profilini incelemeye başladığını söyledi.

"TWİTTER BAĞIMLISIYIM"

Köseoğlu, kendisi hakkında kötü bir yorum yapan kişilerin daha önceki paylaşımlarını da merak ettiğini belirterek, farklı konularda olumlu ifadeler kullandıkları paylaşımları bulduğunu anlattı.

Ünlü oyuncu, alışkanlığını şu sözlerle dile getirdi:

“Ben tam bir Twitter bağımlısıyım. Bana kötü bir şey söyleyen bir insan olduğunda hemen profiline giriyorum. Başka şeyler hakkında söylediği iyi, güzel şeyleri arayıp onlara bakıyorum.”

Köseoğlu’nun açıklaması, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan eleştirilere karşı geliştirdiği sıra dışı yöntemi ortaya koydu. Oyuncunun samimi ve esprili itirafı, sosyal medya kullanım alışkanlıklarına dair dikkat çekici bir örnek olarak gündeme geldi.