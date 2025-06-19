Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan milli futbolcu Samet Akaydın, Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Hazal Çağlar'a geçen ay özel ve romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu. Çağlar da bu sürprize "Evet" cevabıyla karşılık vermişti. Ünlü çifrt geçen hafta da nişanlamıştı.
Akaydın ve Çağlar nişan telaşının ardından birlikte tatile çıkarak yorgunluk attı.
Muğla'da yaz sezonunu açan çift tatillerinde birlikte tavla oynarken keyifli anlar geçirdi.
Samet Akaydın, tatilden kareleri ve sevgilisi Hazal Çağlar'ın fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
Çağlar ise sevgilisinin bu paylaşımlarına, "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.