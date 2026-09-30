Ünlü oyuncu Melis Sezen'in test sonucu NEGATİF çıktı. Sezen yaptığı açıklamada şu satırlara yer verdi:

"Herkese merhaba,

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Adli tıp raporum sonuçlanmıştır.

​“6.9)- Melis SEZEN’e ait;

Kanda; Sistematiğimizdeki uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığını, [İnceleme yöntemleri (5.1), (5.3), (5.7)]

İdrarda; Sistematiğimizdeki uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığını, [İnceleme yöntemleri (5.3), (5.7)]

Saçta; Sistematiğimizdeki uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığını, [İnceleme yöntemleri (5.3), (5.7)] bildirir rapordur.”

TÜM SONUÇLAR NEGATİF

​Kanımda, idrarımda ve saçımda hiçbir uyuşturucu veya uyarıcı madde ve hiçbir ilaç etken maddesi bulunmamıştır. Test sonucum negatiftir.

​Bu süreçte İstanbul Maslak İl Jandarma Komutanlığına ve bizimle ilgilenen tüm ekibe ve ilgili kişilere ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına ve devletime her şey için çok teşekkür ederim.

​Yanımda olan tüm sevdiklerime kocaman sarılıyorum. Canım aileme sonsuz teşekkür ederim.

Saygı ve sevgilerimle,

Allah’a emanet olun.

Melis Sezen"