Ünlü oyuncu Melis Sezen'in test sonucu NEGATİF çıktı. Sezen yaptığı açıklamada şu satırlara yer verdi:
"Herkese merhaba,
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Adli tıp raporum sonuçlanmıştır.
“6.9)- Melis SEZEN’e ait;
Kanda; Sistematiğimizdeki uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığını, [İnceleme yöntemleri (5.1), (5.3), (5.7)]
İdrarda; Sistematiğimizdeki uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığını, [İnceleme yöntemleri (5.3), (5.7)]
Saçta; Sistematiğimizdeki uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığını, [İnceleme yöntemleri (5.3), (5.7)] bildirir rapordur.”
TÜM SONUÇLAR NEGATİF
Kanımda, idrarımda ve saçımda hiçbir uyuşturucu veya uyarıcı madde ve hiçbir ilaç etken maddesi bulunmamıştır. Test sonucum negatiftir.
Bu süreçte İstanbul Maslak İl Jandarma Komutanlığına ve bizimle ilgilenen tüm ekibe ve ilgili kişilere ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına ve devletime her şey için çok teşekkür ederim.
Yanımda olan tüm sevdiklerime kocaman sarılıyorum. Canım aileme sonsuz teşekkür ederim.
Saygı ve sevgilerimle,
Allah’a emanet olun.
Melis Sezen"