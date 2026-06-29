Oyuncu Mustafa Başalan'dan acı haber geldi. Televizyon ekranlarında birçok başarılı yapımda rol alan 52 yaşındaki oyuncunun, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu. FİLM-SAN VAKFI DUYURDU Mustafa Başalan'ın vefat haberini Film-San Vakfı açıkladı. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncu dostumuz Mustafa Başalan'ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. ÇUKUR, SİYAH KALP GİBİ DİZİLERDE ROL ALDI 52 yaşında hayatını kaybeden Başalan, kariyeri boyunca birçok dizi ve projede rol aldı. Özellikle 'Çukur' ve 'Diriliş Ertuğrul' dizilerindeki performansıyla tanınan oyuncu, son dönemde 'Siyah Kalp', 'Sahipsizler' ve 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıkmıştı. Mustafa Başalan'ın vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

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