Oyuncu Seda Bakan, sanat dünyasına olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Contemporary İstanbul’un 21. edisyonuna eşi Ali Erel ve babası Kasım Bakan ile katılan Bakan, sanat eserlerine yatırım yaptıklarını açıkladı. Her yıl etkinliğe geldiğini söyleyen oyuncu, bu kez babasının da kendisine eşlik ettiğini belirtti. Bakan’ın açıklamaları, sanat eserlerinin yalnızca estetik bir tercih olmadığını, yüksek servete sahip kişilerin de uzun vadeli varlık çeşitlendirmesinde başvurduğu alanlardan biri olduğunu yeniden gündeme getirdi.

“BÜTÇEMİZ EL VERDİĞİNCE ALMAYA GAYRET EDİYORUZ”

Akşam'ın haberine göre; eşi Ali Erel ile sanat eserlerine ilgi duyduklarını belirten Seda Bakan, “Bütçemiz el verdiğince sanat eserleri almaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Sanat eserleri, bazı koleksiyonerler tarafından alternatif bir varlık sınıfı olarak görülüyor. Özellikle nadir ve önemli eserlerin arzının sınırlı olması, bu alanı yüksek servet sahiplerinin de ilgisini çeken yatırım seçeneklerinden biri haline getiriyor.

Ancak sanat piyasasında fiyatlar garanti değil. Eserlerin değeri sanatçıya, eserin niteliğine, dönemine ve piyasa koşullarına göre ciddi şekilde değişebiliyor.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ DE SANATA YÖNELDİ

Sanat koleksiyonculuğu, dünyanın en zengin isimleri arasında uzun yıllardır tercih edilen alanlardan biri oldu.

Kering ve Gucci'nin sahibi François Pinault, yıllar içinde oluşturduğu Pinault Collection ile sanat dünyasında adından söz ettiren isimler arasında yer aldı. 10 binden fazla eserin bulunduğu koleksiyonda Picasso, Mondrian ve Jeff Koons gibi dünyaca tanınan sanatçıların eserleri yer aldı.

LVMH'nin patronu Bernard Arnault da uzun yıllardır sanat koleksiyonculuğuna ilgi gösteren milyarderlerden biri oldu. Arnault'nun sanat alanındaki faaliyetleri, kişisel koleksiyonculuğunun yanı sıra Fondation Louis Vuitton üzerinden yürüttüğü kültür ve sanat çalışmalarını da kapsadı.

ÜNLÜLERİN KOLEKSİYONLARI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Sanat eserleri Hollywood ve müzik dünyasının ünlü isimlerinin de ilgisini çekiyor.

Leonardo DiCaprio'nun Jean-Michel Basquiat, Frank Stella, Takashi Murakami, Salvador Dalí, Picasso ve Banksy gibi sanatçıların eserlerini topladığı aktarılıyor.

Madonna'nın koleksiyonunda Frida Kahlo, Pablo Picasso, Fernand Léger, Tamara de Lempicka, Man Ray ve Salvador Dalí gibi isimlerin eserlerinin bulunduğu biliniyor.

Jay-Z ve Beyoncé çiftinin koleksiyonunda ise Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Richard Prince, George Condo, Ed Ruscha ve Damien Hirst gibi sanatçıların eserleri bulunuyor.

Fotoğraf sanatına özel ilgisiyle bilinen Elton John'un koleksiyonunda da Man Ray, Cindy Sherman, Nan Goldin, Robert Mapplethorpe, Irving Penn ve David Hockney gibi önemli isimlerin eserleri yer alıyor.

BABASINI KIVANÇ TATLITUĞ’A BENZETTİ

Seda Bakan, etkinlikte babası Kasım Bakan hakkında da esprili bir yorum yaptı.

Babasının gençlik fotoğraflarından söz eden oyuncu, “Gençliğinde Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı babam” ifadelerini kullandı.

58 BİN 500 TL'LİK ÇİZME

Öte yandan Seda Bakan’ın etkinlikteki tarzı da gözlerden kaçmadı. Oyuncunun giydiği çizmelerin 58 bin 500 TL değerinde olduğu belirtildi.

Bakan böylece Contemporary İstanbul ziyaretinde hem sanat eserlerine olan ilgisini anlattı hem de tercih ettiği çizmelerle konuşuldu.