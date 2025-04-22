Tartışma yaşadığı arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldüren ve Esenyurt'ta yakalanarak tutuklanan Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı.

İşte Sevil Akdağ'ın ifadesi:

GİTMEK İSTEMEDİM ÇÜNKÜ..."

-Panik atak hastasıyım, kendimi iyi hissetmiyordum, o gün evdeydim, davet üzerine maktulün evine gittim.

-Kendisi de bana da alkol ikram etti, o zaten içiyordu, beraber de içtik. Bir süre sonra Beşiktaş'ta bir mekana geçtik, orada da rakı içtik. Sonra bir kız daha geldi, o kızı tanımıyorum. Beraber biraz vakit geçirdik, maktul başka bir mekana gideceğini söyledi. Ben de başka arkadaşımla sözleştim.

-Oraları hayal meyal hatırlıyorum. Şu sıralar bir taksiye de o kadar para verecek durumum yoktu. Tekrar maktulü aradım, bir mekan ismini söyledi ama 'Zaten mekan kapanacak sen bana gel dedi'. Gitmek istemedim çünkü sarhoşken kendinden geçiyor, saldırganlaşıyordu."

BIÇAKLAYIP BIÇAKLAMADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir haberine göre, Zaman zaman da bu yüzden küsüp barışmıştık. Evine gittiğimde sürekli bağıra çağıra konuşuyordu.

-Yemek yiyorduk, saçma sapan hareketler yapıyordu, el kol hareketleri yapıyordu. Uyuşturucu da kullanıyordu, psikiyatrik ilaç olan Lyrica da kullanıyordu. Birden bana küfür etmeye başladı, kendine zarar vereceğini de söyledi. Saçmalamaması gerektiğini söyledim, daha sonra küfür etmeye, üzerime saldırmaya başladı. Nasıl bir tartışma oldu hatırlamıyorum ama açmaya ve sakinleştirmeye çalıştım. Bir anda bıçak çıkardı, elinden almaya çalıştım, bana vurdu, yerde darp etti, saçımı çekti, tokat attı, ellerimi sıktı sonrasını pek hatırlamıyorum. Yere düştü, bayıldı, ben de çıktım evden. Ben bıçaklayıp bıçaklamadığımı hatırlamıyorum. Ben sadece kendimi savundum. Beni çekiştiriyordu, benim parmaklarımı ısırdı. Kaçıp kurtulmaya çalışıyordum, o bana bıçakla saldırdı, ben bıçaktan kurtulmaya çalışıyordum. Buıçaklayıp bıçaklamadığımı hatırlamıyorum, alkolün etkisindeydim. O benim arkadaşımdı, bir husumetimiz de yoktu. Bir ara kaburgaları kırıldığında da yanına ben gittim, evinde hala beraber fotoğraflarımız vardı. Sadece alkol ve madde etkisinde değişen biriydi, ben de alkol etkisinde olduğum için hatırlamıyorum"