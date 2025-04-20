Olay, geçtiğimiz akşam İstanbul'un Fatih İlçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ın evinde meydana geldi.

(Sosyal medya fenomeni Elif Kırav)

İkili, dışarıda alkol aldıktan sonra eve geçmiş, sabah saatlerinde aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

(Oyuncu Sevil Akdağ)

Akdağ, ifadesinde Kırav'ın kendisine vurduğunu, boğuşma sırasında yere düştüklerini ve aşırı alkol nedeniyle olayı hatırlamadığını iddia etti.

(Sosyal medya fenomeni Elif Kırav)

Kırav'ı bıçakladıktan sonra bileklerini kesip kaçan Akdağ, kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

(Oyuncu Sevil Akdağ)

Kırav'a ulaşamayan yakınları, komşulardan evi kontrol etmelerini istedi. Komşular, Kırav'ı kanlar içinde buldu ve durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis, Kırav'ın vücudunda çok sayıda bıçak izi ve olay yerinde boğuşma izleri tespit etti.

(Oyuncu Sevil Akdağ olayın yaşandığı evden çıkarken)

Bir ay önce çekilen görüntülerde ise, Akdağ ve Kırav'ın bir ev partisinde neşeli bir şekilde eğlendikleri ortaya çıktı.