Simon Fisher-Becker'in menajeri Kim Barry, oyuncunun dün vefat ettiğini duyurdu. ‘Doctor Who’ dizisindeki galaksiler arası karaborsacı ‘Dorium Maldovar’ ve ‘Puppy Love’ dizisindeki ‘Tony Fazackerley’ karakterleriyle tanınan Simon Fisher-Becker, ayrıca ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı’ filmindeki ‘Şişman Keşiş’ rolüyle de bilinyordu. Fisher-Becker'in menajeri Kim Barry açıklamasında, “Bugün sadece bir müşterimi değil, 15 yıllık yakın bir dostumu kaybettim. ‘Dorium Maldovar’ rolü teklif edildiğinde yaptığımız telefon görüşmesini hiç unutmayacağım” dedi.

Barry, ayrıca Fisher-Becker’ın yeteneklerine de değinerek, “Ona çok şey borçluyum, nazik, kibar ve herkesle ilgilenen bir insandı. Eşi Tony'ye, ailesine ve tüm hayranlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Fisher-Becker'ın eşi Tony de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirerek, “Hesabı bir süre açık tutacağım ama yeni paylaşımlar yapıp yapmayacağımdan emin değilim” açıklamasında bulundu.