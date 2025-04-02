Tekirdağ'da yapılan kız isteme töreni sonrası aile arasında yüzükler takıldı.
Taner Rumeli ile Ceyda Aşık'ın nişan töreninden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.
Öte yandan Taner Rumeli, geçen aylarda verdiği bir röportajda bu yaz evlenmek istediğini söylemiş ve Ceyda Aşık ile tanışma hikayesini anlatmıştı.
Rumeli, "Ceyda diziden beni izleyip hayran olan biriydi. İzmir Alsancak’ta sokakta karşılaştık. Karşılıklı mekanlarda oturuyorduk. Sonra ben ona hayran oldum. Birbirine hayran iki kişi bugünlere kadar geldik" demişti.