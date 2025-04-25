Amasya'da bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Yavuz Çetin, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yavuz için bugün cenaze töreni düzenlendi.
Yavuz Çetin'in cenazesi, dün öğle vakti Sultan 2'nci Bayezid Camisi'nde kılınan namazın ardından Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.
UZUN YILLAR RESİM ÖĞRETMENLİĞİ YAPMIŞTI
Yavuz Çetin, 1960 yılında Amasya'da dünyaya geldi. Amasya'da uzun yıllar resim öğretmenliği yapan Çetin, oyunculuğa 1979 yılında 'Fırat' adlı sinema filmiyle başladı. Birçok dizi ve tiyatro oyununda da rol alan Çetin, evli ve 2 çocuk babasıydı.