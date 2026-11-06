Oyuncu Yeşim Gül'ün bir süredir hastanede tedavi gören hayat arkadaşı Gökhan Suar entübe edildi. Üzen haberi derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuran Gül, takipçilerinden hayat arkadaşı için dua etmelerini istedi.

HAYAT ARKADAŞI İÇİN DUA İSTEDİ

SHOW TV'de yayınlanan Reyting rekortmeni Sevdan Bir Ateş dizisinde Vuslat karakterine hayat veren Yeşim Gül, dernek tarafından yapılan açıklamayı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada Gökhan Suar'ın bu sabah entübe edildiği belirtilirken, oyuncunun yaşadığı zor süreç nedeniyle telefonlara cevap veremediği de ifade edildi.





Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bu mübarek cuma günü dualarınızı, dernek kurucularımızdan kıymetli Yeşim Ablamızın hayat arkadaşı Gökhan eniştemiz için bekliyoruz. Kendisi bu sabah entübe edildi. Rabbim acil şifalar versin, hayata tutunmasını nasip etsin.

Allah kimseyi darda, zorda ve çaresiz bırakmasın.

Yeşim Ablamız, yaşadığı bu zor süreç nedeniyle şu an telefonlara cevap veremiyor. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin.”