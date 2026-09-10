Oyuncu Yüsra Geyik, Enis Arıkan’ın YouTube programına konuk olarak hem özel hayatına hem de üniversite yıllarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ANISINI ANLATTI

İstanbul Kültür Üniversitesi mezunu olan Geyik, üniversite eğitimi sırasında Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı okulda bulunduğunu söyledi. Tatlıtuğ’un o dönem kendisinden ders notu istediğini anlatan oyuncu, yaşadığı anıyı esprili bir şekilde aktardı.

‘TATLITUĞ’A BİLE NOT VERMİŞ BİRİYİM’

Geyik, “Ben üniversitede Kıvanç Tatlıtuğ’a bile not vermiş biriyim” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıvanç’la aynı üniversiteye gittik. Bir gün bana ‘Kıvanç notlarını istiyor’ dediler. ‘Aman Allah’ım’ dedim".