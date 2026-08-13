Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezon öncesi ayrılık haberleriyle gündemde. Son olarak Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç’un diziden ayrılacağının açıklanmasının ardından gözler yeni sezona çevrildi. Dizinin final yapacağı ve 5. sezonun yalnızca 9 bölüm süreceği yönündeki iddialara yapımcı Faruk Turgut’tan yanıt geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kızılcık Şerbeti’nde yaşanan oyuncu ayrılıkları, dizinin geleceğiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Sosyal medyada dizinin 5. sezonunun kısa süreceği ve ardından final yapacağı iddiaları yayılınca izleyicilerden de çok sayıda yorum geldi.

Özellikle Ceren Karakoç’un canlandırdığı Nursema karakterine veda edecek olması, yeni sezon öncesi dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

YAPIMCIDAN FİNAL İDDİALARINA YANIT

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla final iddialarına açıklık getirdi.

Turgut, “Bazı sosyal medya mecralarında dizimizin bittiği haberleri sürekli gündeme getiriliyor. Bu haberler doğru değildir” ifadelerini kullandı.

5. SEZONUN BAŞLAMA TARİHİNİ AÇIKLADI

Faruk Turgut, açıklamasında Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon çekimlerinin başlayacağı tarihi de duyurdu.

Yapımcı, 5. sezon çekimlerinin 25 Ağustos’ta başlayacağını ve dizinin 18 Eylül’de 139. bölümüyle ekrana döneceğini açıkladı.

Turgut, açıklamasını “Görüşmek üzere…” sözleriyle tamamlayarak dizinin final yapacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu.

Böylece yeni sezon öncesinde Kızılcık Şerbeti’nin geleceğiyle ilgili ortaya atılan final iddialarının gerçeği yansıtmadığı yapımcı tarafından açıklanmış oldu.