Televizyon ekranlarında 10 Kasım Salı akşamı reyting yarışı yaşandı. Kanal D'de Haysiyet, NOW'da Anne Yarısı, Star TV'de Tuzlu Kahve ve TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TV8'de MasterChef Türkiye ve ATV'de Var Mısın Yok Musun yarışmaları ekrana gelirken Show TV'de Sevdan Bir Ateş dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.

ZİRVENİN SAHİBİ BELLİ OLDU

Gecenin ardından yapımların Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralaması merak edildi. Açıklanan sonuçlara göre Total'de Anne Yarısı, AB ve ABC1'de ise Tuzlu Kahve günü birinci sırada tamamladı.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Total kategorisinde Anne Yarısı ilk sırada yer aldı. Haysiyet ikinci, Tuzlu Kahve üçüncü, Mehmed: Fetihler Sultanı ise dördüncü oldu.

AB REYTİNG SIRALAMASI

AB grubunda zirvenin sahibi Tuzlu Kahve oldu. Mehmed: Fetihler Sultanı ikinci sıraya yerleşirken Haysiyet üçüncü, Anne Yarısı dördüncü sırada yer aldı.

ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

ABC1 kategorisinde de Tuzlu Kahve birinciliği elde etti. Anne Yarısı ikinci, Mehmed: Fetihler Sultanı üçüncü, Haysiyet ise dördüncü sırada günü tamamladı.

HAYSİYET DİZİSİNDE YÜZDE 15 İNDİRİM İSTENDİ

Televizyon sektöründe yaşanan reklam krizi, dizilerin bütçelerine de yansımaya başladı. Haysiyet dizisinin devam edebilmesi için yapım şirketinin oyunculardan yüzde 15 indirim istediği öne sürüldü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kanalın talebi üzerine harekete geçen Süreç Film, dizinin yayın hayatını sürdürebilmesi için oyunculardan ücretlerinde yüzde 15 indirime gitmelerini istedi.

KEREM ALIŞIK'TAN "TEKNİK EKİBE DOKUNMAYIN" ÖNERİSİ

Dizide Sadık Karlıova karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın ise bu gelişme üzerine farklı bir öneride bulunduğu konuşuluyor. Alışık'ın, "İndirimi biz oyuncular yapalım, teknik ekibe dokunmayın" diyerek ücret kesintisinin teknik ekipten değil oyunculardan yapılmasını önerdiği iddia edildi.