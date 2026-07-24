Yeni sezonu merakla beklenen Taşacak Bu Deniz dizisinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Eylül ayının başında sete çıkmaya hazırlanan yapımda, oyuncu kadrosundaki değişimlerin ardından hikâyeye yön verecek yeni karakterler ekibe katılıyor. Bunların başında ise Adil'in halası Emriye geliyor.

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ EYLÜLDE BAŞLIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT 1 ekranlarında yayınlanan, OGM Pictures imzalı dizinin ikinci sezon çekimlerinin eylül ayının başında başlaması planlanıyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem kaleme alıyor.

FATİH FIRTINASI İLK 13 BÖLÜMDE YER ALMAYACAK

Yeni sezon öncesinde dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanırken, Fatih Fırtınası'nın ikinci sezonun ilk 13 bölümünde yer almayacağı öğrenildi.

EMRİYE HALA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Yeni sezonda hikâyeye dahil olacak en dikkat çekici karakterlerden biri Emriye Hala olacak. Dizinin daha önce paylaşılan soy ağacında da adı geçen Emriye, Adil'in halası olarak izleyici karşısına çıkacak.

Esme'ye zor günler yaşatacağı belirtilen Emriye Hala'nın hikâyeye dahil olmasıyla birlikte dizide dengelerin değişmesi bekleniyor. Karaktere hangi oyuncunun hayat vereceği ise henüz açıklanmadı.

KADROYA BİR İSİM DAHA KATILIYOR

Yeni sezonda yalnızca Emriye Hala değil, Timur Volkov'un oğlu da hikâyeye dahil olacak. Celil Nalçakan'ın canlandırdığı Timur Volkov karakterinin oğlunun gelişiyle dizide yeni çatışmaların yaşanması bekleniyor.

YENİ SEZON ÖNCESİ PEŞ PEŞE VEDALAR

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de sezon arası ve sezon finali sürecinde kadroda önemli değişiklikler yaşandı. Dizide Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, Melina Miryano karakterini canlandıran Gerçek Alnıaçık ve Şerif Furtuna rolündeki Aytek Şayan projeye veda etti. Daha önce Şükriye karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ulviye Karaca da hikâyesi tamamlanan isimler arasında yer almıştı.