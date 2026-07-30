AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir dizisi, yeni sezon hazırlıklarıyla gündemdeki yerini koruyor. Diziden ayrılan oyuncuların ardından yeni sezonda kadroya katılacak isimler merak edilirken, Mehmet Korhan Fırat’ın yapımla anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

YENİ SEZONDA DENGELER DEĞİŞECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir’in 3. sezonunda hikâyeye yeni karakterler dahil olacak. Dizinin kadrosuna katılan Mehmet Korhan Fırat, yapımda "Ufuk" karakterini canlandıracak.

Oyuncunun dahil olmasıyla birlikte dizide yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

UFUK KARAKTERİ MERAK UYANDIRDI

Mehmet Korhan Fırat’ın hayat vereceği Ufuk karakteriyle ilgili ilk kulis bilgileri de ortaya çıktı. Buna göre Ufuk’un Albora ailesine yakın, hikâyenin seyrini değiştirebilecek sürpriz bir karakter olacağı konuşuluyor.

Yeni karakterin aile içindeki dengeleri nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

DÜĞÜN ŞARKICISI FİLMİNDE DE ROL ALDI

Mehmet Korhan Fırat, aynı zamanda Uzak Şehir’in yönetmenlerinden Ahmet Katıksız’ın ortak yapımcılığını üstlendiği ve Emre Aybek’in yönettiği Düğün Şarkıcısı filminde de rol alıyor.