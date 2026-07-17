Yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gören Uzak Şehir dizisinin yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili beklenen gelişme yaşandı. Sezon finaliyle izleyicileri ekrana kilitleyen yapımın sete dönüş tarihi belli oldu.

63. BÖLÜMLE SEOZN FİNALİ YAPMIŞTI

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı, kadrosunda Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer ve Atakan Özkaya gibi isimleri bulunduran dizi, yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Sezon boyunca başarılı reyting sonuçları alan yapım, 63. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Sezon finalinde Alya ve Cihan'ın düğün sahnesi izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüştü.

3. SEZON ÇEKİMLERİ AĞUSTOS SONUNDA BAŞLAYACAK

Dizinin yeni sezonuyla ilgili merak edilen tarih belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre, Uzak Şehir dizisinin 3. sezon çekimleri ağustos ayının sonunda başlayacak.

Oyuncu kadrosunda yaşanan bazı ayrılıkların ardından yeni sezon hazırlıkları devam ederken, dizinin ne zaman ekranlara döneceği ise yapım ekibinin açıklamasının ardından netleşecek.