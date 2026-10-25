Bir dönem ekranların tanınan çocuk oyuncularından olan Batuhan Karacakaya, oyunculuğa ara vererek eğitimini aldığı mimarlık mesleğine yöneldi. Survivor yarışmasıyla da adından söz ettiren Karacakaya, babası Birol Karacakaya ile aile şirketinde çalışıyor.

BABASIYLA AYNI İŞİ YAPIYOR

Mimarlık eğitimi alan Batuhan Karacakaya, oyunculuk çalışmalarına ara verdikten sonra mesleğine geri döndü. Karacakaya, babası Birol Karacakaya’nın faaliyet gösterdiği Karacakaya Mimarlık bünyesinde görev alıyor.





Karacakaya, 2020 yılında özel bir üniversitenin İngilizce Mimarlık bölümünden mezun olduğunu belirtti.

AŞK-I MEMNU’NUN BÜLENT’İ OLARAK TANINMIŞTI

Batuhan Karacakaya, özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Oyuncu, ilerleyen yıllarda Diriliş Ertuğrul ve Umutsuz Ev Kadınları gibi yapımlarda da rol aldı.

SURVIVOR’A YENİDEN KATILACAK MI?

2021 yılında Survivor’a katılan Karacakaya, sonraki yıllarda da yarışmanın kadrosunda yer alarak izleyicilerin karşısına çıktı. 2022, 2024 ve 2025 yıllarında da yarışan oyuncunun, yeni sezonda yeniden Survivor’da olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Mimarlık mesleğine yönelen Karacakaya’nın bu yıl da aile şirketindeki çalışmalarını sürdürüp sürdürmeyeceği ve yeniden yarışmaya katılıp katılmayacağı merak ediliyor.