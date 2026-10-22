Sinema ve dizi oyunculuğuyla tanınan Filiz Taçbaş, İzmir’in Foça ilçesine yerleşerek çiftçiliğe başladı. Çiftliğinde zeytin hasadına başlayan Taçbaş, topladığı zeytinleri zeytinyağına dönüştürdüğü anları sosyal medya hesabından yayımladı. FOÇA’DA YENİ BİR HAYAT KURDU “Arka Sokaklar” dizisiyle hafızalara kazınan Filiz Taçbaş, oyunculuğa ara vererek Foça’da yaşamaya başladı. Çiftçilikle ilgilenen Taçbaş, hasat döneminin gelmesiyle zeytin toplamak için tarlaya girdi.



ZEYTİNLERİ ZEYTİNYAĞINA DÖNÜŞTÜRDÜ Hasat sürecinden görüntüler paylaşan Taçbaş, topladığı zeytinleri zeytinyağı üretimi için fabrikaya götürdü. Üretimin farklı aşamalarını da takipçilerine gösteren oyuncu, çiftçilere bereketli bir sezon diledi. SİYASETE DE ADAY OLMUŞTU Filiz Taçbaş, 2023 yılında CHP’den İzmir milletvekili aday adayı olduğunu açıklamıştı. FİLİZ TAÇBAŞ KİMDİR? 1 Ocak 1964’te İzmir’de doğan Filiz Taçbaş, Azeri kökenli sinema ve dizi oyuncusudur. Kariyeri boyunca çok sayıda film ve dizide rol alan Taçbaş, özellikle “Arka Sokaklar” dizisinde Rıza Komiser’in eşi Ayla karakteriyle tanındı. Oyuncu, 2019’da “Vuslat” dizisinde Zehra, 2020’de ise “Çukur” dizisinde Süreyya karakterini canlandırdı. Aynı yıl “Şimdiki Aklım Olsaydı” dizisinin kadrosunda da yer aldı. Taçbaş, uzun yıllar sürdürdüğü oyunculuk kariyerinin ardından Foça’da çiftçilikle ilgilenmeye başladı.

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