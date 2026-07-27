Son olarak Başka Bir Gün dizisinde başrolde yer alan Ezgi Mola, oyunculuk çalışmalarına kısa bir mola vererek yeni bir girişime imza attı. Yaz sezonunu Alaçatı'da geçiren ünlü oyuncu, yeni mekanını sosyal medya hesabından duyurdu. Mola'nın paylaşımı kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

YENİ MESLEĞİNİ DUYURDU

Oyunculuğun yanı sıra farklı sektörlerde de adından söz ettiren Ezgi Mola, bu kez işletmecilik hamlesiyle gündeme geldi.

Daha önce de mekan işletmeciliği yapan Mola, 2026 sezonunda dizilere kısa bir ara vererek Alaçatı'da yeni bir mekan açtı. Ünlü oyuncunun yeni işletmesini Bengi Apak ile birlikte hayata geçirdiği öğrenildi.

MEKAN AÇTIĞINI DUYURDU

Yeni mekanını ziyaret eden Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni mekanımıza geldim, miss gibi olmuş. Mekan benim reklam yüzüm de ben olabilirim" ifadelerini kullandı.

Alaçatı'daki yeni girişimiyle dikkat çeken Mola'nın, yaz sezonunda hem işletmecilik hem de oyunculuk çalışmalarına yönelik planları merak konusu oldu.