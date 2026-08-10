Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın, yıllar geçmesine rağmen karakterleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide Çaycı Hüseyin'in en yakın arkadaşı Şükrü'yü canlandıran Şükrü Koruyucu da bu isimlerden biri. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Koruyucu'nun oyunculuk sonrası hayatını nasıl sürdürdüğü ise merak konusu oldu.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'A ŞANS ESERİ GİRDİ

2002 yılında yayın hayatına başlayan Çocuklar Duymasın, birbirinden renkli karakterleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Dizinin akıllarda kalan karakterlerinden Şükrü'ye hayat veren Şükrü Koruyucu ise aslında yapımın kadrosuna tesadüfen dahil oldu.

Daha önce yaptığı bir açıklamada Koruyucu, Birol Güven'in prodüksiyon şirketinde çalıştığını ve Çaycı Hüseyin karakterinin yanına iri yapılı bir oyuncu arandığı sırada cüssesi sayesinde dikkat çektiğini anlatmıştı.

ŞÜKRÜ KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Çaycı Hüseyin'in yakın arkadaşı olarak dizide yer alan Şükrü, kısa sürede izleyicinin sevdiği karakterlerden biri haline geldi.

Samimi tavırları ve doğal oyunculuğuyla dikkat çeken Şükrü Koruyucu, dizinin unutulmayan isimleri arasında yer aldı.

EKRANLARDAN UZAKLAŞTI

Çocuklar Duymasın'ın ardından televizyon projelerinde daha az görünmeye başlayan Koruyucu, zamanla oyunculuk kariyerinden uzaklaştı.

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan ünlü isim, eski mesleğine geri dönmeyi tercih etti.

ŞÜKRÜ KORUYUCU'NUN YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Oyunculuğun yanı sıra şoförlük de yapan Şükrü Koruyucu, şimdilerde bir futbol takımının oyuncularını maçlara taşıyor.

Bir dönem televizyon ekranlarında milyonların tanıdığı Şükrü karakteriyle izleyici karşısına çıkan Koruyucu'nun futbolcuların ulaşımını sağladığı öğrenildi.

“TAŞIDIĞIM FUTBOLCULARDAN DAHA ÜNLÜYDÜM”

Koruyucu, daha önce şoförlük yaptığı dönemle ilgili yaptığı bir açıklamada mesleğiyle ilgili esprili bir ifadeye de yer vermişti.

Ünlü oyuncu, “Taşıdığım futbolculardan daha ünlü olan tek şoför bendim herhalde” diyerek o döneme ilişkin dikkat çeken bir anısını paylaşmıştı.

Ekranlardan yıllar önce uzaklaşan Şükrü Koruyucu, bugün ise futbolcuları maçlara taşıyarak hayatına devam ediyor.